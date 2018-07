​«Le Sénégal va vers de sérieux débordements », selon Abdoul Mbaye

«La situation politique est triste, et risque malheureusement de nous conduire vers de sérieux débordements». C’est l’analyse faite par l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye sur la vie politique du Sénégal.



«Nous avons affaire à un régime qui a engagé le Sénégal dans un processus de recul démocratique, qui a choisi d’abandonner ce qui faisait l’exemplarité du modèle démocratique sénégalais, c’est la recherche systématique d’un consensus contre l’ensemble des acteurs politiques», déclare le président de L'Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT).



Pire, fulmine-t-il, «à chaque fois qu’il était envisagé d’apporter des aménagements importants au processus électoral notamment, cette dynamique a été cassée».



Pointant un doigt accusateur sur Macky Sall et ses alliés, l'invité de l'émission Objection du Sud Fm de d'ajouter : «ils ont déjà choisi d’en faire qu’à leur tête. Et, déplore-t-il, « même si parfois ils invitent à des simulacres de dialogues, ils finissent toujours par faire passer ce que tous les acteurs politiques de l’opposition dénoncent avec la plus grande véhémence » .



Et, martèle-t-il: «Ça c’est un sérieux problème et malheureusement l’histoire montre que les peules ne sont pas prêts à renoncer à certains acquis notamment à matière de démocratie».



«Il y a aussi des actes qui sont posés, qui sont regrettables et que nous avons tous dénoncé. Par exemple, peste Abdoul Mbaye, «le fait de vouloir organiser des élections en choisissant ses futurs adversaires».