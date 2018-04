​ Le camp de Khalifa Sall prévient Macky Sall : «il saura qu’il n’est pas devant des poltrons»

Les partisans du maire de Dakar ne comptent pas lâcher du lest. Même si les avocats chargés de la défense de leur leader ont interjeté appel pour attaquer le jugement rendu en première instance, les pros Khalifa promettent des actions politiques sur le terrain pour amener les autorités judiciaires à revenir sur leur décision.



«Nous avons des voies de recours et les avocats feront leur travail. Mais, en tant que qu’hommes politiques, nous ferons aussi ce que nous avons à faire. Macky Sall saura qu’il n’a pas en face de lui des poltrons», a déclaré le maire de Grand Yoff.



Madiop Diop se dit très déçu du juge Lamotte qui, à l’en croire, avait promis de dire le droit dans cette affaire. «Il n’a pas dit le droit. Parce qu’on ne peut pas poursuivre quelqu’un pour un montant de 1 milliard 800 millions et lui faire une amande de 5 millions de F Cfa. C’est incohérent», campe-t-il dans les colonnes de L'Observateur.



Pour sa part, le conseil politique du député-maire de Dakar, Moussa Taye, parle d’incohérence et de contradiction dans le jugement rendu sur l’affaire dite de la caisse d’avance.

«La lutte va continuer sous diverses formes, et, elle se fera avec les partisans de Khalifa Sall, mais aussi avec les forces politiques de l’opposition.



Le maire de Dakar, Khalifa Sall a été condamné à 5 ans de prison ferme avec 5 millions de F Cfa d’amende pour faux et usage de faux sur des documents administratifs.