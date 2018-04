​«Le décret sur la transplantation rénale bientôt signé», Abdoulaye Diouf Sarr

La greffe de rein est la seule et unique solution pour permettre au malades souffrant d'insuffisance rénale de guérir. C’est la conviction du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr qui informe que le Sénégal s’achemine vers la transplantation rénale. Car, renseigne-t-il, «la loi est déjà votée, et le comité du don et de la transplantation va être mis en place dans le courant de ce mois d'avril».



A l’en croire, l’insuffisance rénale est une pathologie qui préoccupe beaucoup les sénégalais, vu «la liste d’attente en terme de dialyse est très, très longue». Raison pour laquelle, se félicite Diouf Sarr, «des efforts ont été menés ces derniers temps pour ouvrir quelques centres de dialyses don t celui de Thiès ouvert ils y a quelques semaines».



Le maire de Yoff d’annoncer par la même occasion, l’ouverture du le centre de dialyse du Roi Baudouin dans moins de dix (10) jours, de même que celui de Diourbel, qui est déjà prêt. Et, conclut-il, «dans trois (3) semaines, nous allons ouvrir le centre de Pikine, sans oublier qu’il y a à peu près six (6) centres de dialyses qui sont en voie d’être ouverts».