​"Le futur du cinéma et de la musique est en Afrique", Baaba Maal

L'artiste sénégalais Baaba Maal, auteur de la musique du film Black Panther, déclare que l'Afrique est l'avenir du monde.



Selon lui, l'industrie musicale et cinématographique a compris que le continent africain représente le futur. "Hollywood a compris que le futur du cinéma et de la musique est en Afrique", constate-t-il.



"Black Panther projette l'Afrique vers le futur parce qu'on voit la technologie, on voit toutes les richesses naturelles de l'Afrique. Notre continent n'est pas un continent d'hier, c'est un continent d'aujourd'hui et de demain. Et ça on le retrouve dans Black Panther", soutient Baaba Maal.