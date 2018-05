​ Le pape François appelle à des prières pour la Centrafrique

Le souverain pontife a lancé un appel dimanche pour aider les Centrafricains à rejeter "la violence et la vengeance", après une semaine de tensions meurtrières.



Le pape François s'exprimait lors de la prière hebdomadaire sur la place Saint Pierre à Rome.



"J'invite à prier pour la population de la République centrafricaine, un pays que j'ai eu la joie de visiter et que je porte dans mon cœur", a-t-il déclaré.



Le pontife argentin a rappelé les graves violences ayant fait de nombreux morts et blessés, dont un prêtre tué dans l'attaque d'une église le 1er mai à Bangui.



Le pape François a prié pour que "tous disent non à la violence et à la vengeance, afin de construire ensemble la paix" dans le pays.

Le 1er mai dernier des violences ont fait 24 morts et plus de 170 blessés.



Ces violences font craindre une résurgence d'affrontements intercommunautaires dans le pays, à l'image de ceux de 2013-2014.