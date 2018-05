​«Le problème de l’enseignement, c’est le système», selon Mbaye Dione (Ams)

Le maire de Ngoundiane et non moins secrétaire général de l’Association des maires du Sénégal (Ams) ne danse pas sur le même pied que les étudiants qui réclament la tête du ministre de l’Enseignement supérieur. Selon Mbaye Dione «le problème de l’enseignement aujourd’hui, ce n'est pas la personne de Mary Teuw Niane, c’est un problème de système».



«Mêmes si on amène dix (10) ministres de l’Enseignement supérieur et que le système ne change pas, le problème ne va pas se régler». L’ l’invité de Rfm matin de rappeler que «depuis mai 1968, l’université est minée par la crise».