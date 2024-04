​« Le tabac tue plus de 8 millions de personnes chaque année dans le monde », Docteur Abdoulaye Aziz Kassé

Le tabac tue plus de 8 millions de personnes chaque année dans le monde. Selon le Docteur Abdoul Aziz Kassé, membre de la fondation de la Ligue sénégalaise contre le tabagisme. Il demande au nouveau gouvernement de compléter la loi votée en 2014. Une loi qui a réussi a doublé le prix du paquet de cigarette avec des images qui alertent sur le danger. Less journalistes et la société civile réunis à Saly veulent que la loi qui interdit de fumer en public soit revue.



« Dans 25 ans, vous aurez 300 mille de ces 600 mille fumeurs qui vont mourir de leur tabagisme. Nous ne pouvons pas nous taire. Les fumeurs tuent les non-fumeurs. Aujourd’hui dans le monde, il y a 1 milliard 400 mille fumeurs. La moitié va mourir. Et ces fumeurs, il y en a 8 millions qui meurent chaque année. Les fumeurs tuent 1 million 200 mille non-fumeurs. À titre de comparaison, le paludisme tue 400 mille. Nous avons réussi à mettre sur tous les paquets de cigarette 65 % des deux phases des avertissements sanitaires, des photos en couleurs indélébile. D’interdire totalement de fumer dans tous les lieux publics », a informé Docteur Abdoulaye Aziz Kassé.



Mieux a poursuivi M. Kassé : « Nous avons fait une révision de la loi qui a été revue avec le ministère de la Santé qui est passée au secrétariat général du gouvernement qui n’attend qu’une seule chose d’être adoptée en conseille des ministres et d’être envoyée au parlement pour un vote. Nous espérons avec les nouvelles tout cela sera corrigé », a-t-il conclu sur les ondes de la RFM.