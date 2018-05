​ Le témoignage poignant de la maman du jeune Kabirou Dieng, mort aux larges des côtes algériennes

Une quinzaine (15) de migrants africains qui voulaient rallier l'Espagne par la mer sont morts dans le chavirement de leur embarcation aux larges des côtes algériennes. Dix (10) Sénégalais y ont perdu la vie. Parmi eux, Kabirou Dieng, un jeune pêcheur qui avait déclaré à ses parents qu’il allait en Mauritanie pour y travailler.



«On ne peut rien contre la volonté divine, c’est un enfant qui m’aimait qui pensait toujours à moi. Il était préoccupé par ma santé, ma situation », a déclaré la maman de la victime à la RFM.



Selon le grand frère du défunt, son petit-frère a été influencé par ses amis avec qui, il discutait via Watsapp et qui sont passés par la mer.



Dans ce chavirement, il y a eu dix (10) morts, douze (12) autres portés disparus et 16 rescapés.