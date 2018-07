​«Les collectivités locales abusent de l’eau et de l’électricité », révèle le maire de Ngoundiane

«Les collectivités locales abusent de l’eau et de l’électricité et elles ne paient». C’est ce qu’a révélé le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione, qui juge «anormale cette situation».



Pour lui : «il n’est pas permis à un Sénégalais de consommer un bien public sans payer quelle que soit sa position». Avant de révéler que : «dans les collectivités, beaucoup de gens abusent de l’eau et de l’électricité et ils ne paient».



«Ce n’est pas normal», peste-t-il. Car, selon lui, «la Senelec est une société nationale d’intérêt public. Si tout le monde des démembrements de l’Etat ne paie pas l’électricité et l’eau, ces deux entreprises nationales vont être en faillite».



Mbaye Dione précise qu’il : «ne connait pas l’encours de la dette de l’Etat vis-à-vis de la Senelec et encore moins de la Sde». Mais, avance-t-il, «je sais, en tant qu’administrateur au titre de l’Association des maires du Sénégal (Ams) au niveau de la Sde que ces deux sociétés souffrent terriblement des impayés des collectivités locales».



Se faisant «l’avocat» des deux entreprises, le maire de Ngoundiane, de lancer : «Il faut que le Sénégalais ait un minimum de civisme en sachant que nous sommes des citoyens sénégalais qui doivent payer le service public, notamment la Sde et la Senelec.