​ Lutte contre le Covid-19: les autorités procèdent à la fermeture de grands espaces à Malika

L’annonce des cas communautaire de Keur Massar est suffisante pour les autorités de la ville de Malika de prendre les mesures fortes. Ces derniers ont procédé à la fermeture de boutiques et grands espaces supposés être des lieux de rassemblement favorables à la propagation du Covid-19.



« Nous venons de boucler une série d’opérations dans l’arrondissement des Niayes. Nous sommes ici à Malick, qui constitue la dernière étape toujours pour faire respecter les mesures édictées par le gouvernement, et qui sont relatives à la lutte contre la propagation du coronavirus dans la zone. Nous avons nettoyé les marchés. Nous avons aussi fait des opérations sur la voie publique, et les espaces publics. Tout ceci, pour éviter aux gens de continuer les rassemblements pour éviter la propagation du virus dans notre arrondissement », a souligné Oumar Dia le sous-préfet de l’arrondissement des Niayes.



Mieux, ajoute l’autorité étatique : «Nous avons vu qu'on a enregistré des cas dans les districts de Yeumbeul et de Keur Massar. Nous continuons d’enregistrer. Et donc, c’est le moment de lancer un appel aux populations pour qu’elles prennent conscience du danger. Et que nous en avons même eu un cas de décès ».