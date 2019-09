​ Lutte contre les inondations : Aly Ngouille Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam promettent des solutions

Aly Ngouille Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam, accompagnés d’une forte délégation, ont promis des mesures urgentes pour lutter contre les inondations. Ils l’ont fait savoir, lors d’une visite effectuée, mardi en banlieue pour s’enquérir de l’état des inondations.



En effet, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam et son homologue de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye sont descendus, hier dans la banlieue à la rencontre des populations sur instruction du Chef de l’Etat Macky Sall pour apporter un message de réconfort aux sinistrés et échanger avec eux.



« Nous allons mettre en place des solutions urgentes. Il y a beaucoup de problèmes. Mais on cherche des solutions à l’immédiat pour essayer de soulager les populations. Les vrais problèmes, c’est moins le personnel que les équipements », consent Aly Ngouille Ndiaye.



« Pour tous ces problème nous allons dans l’immédiat, trouver des solutions avec beaucoup de motopompes », promet Serigne Mbaye Thiam.