​ Madické Niang : «mon premier décret sera de libérer Khalifa Sall»

Le candidat de la coalition Madické 2019 s’est prononcé sur le cas de l’ex-édile de la ville de Dakar, en prison pour 5 ans dans l’affaire dite de la caisse d’avance. Madické Niang informe que son « premier décret sera consacré à faire libérer Khalifa Sall», ce malgré que ce dernier àadécidé de soutenir la coalition Idy 2019 pour la présidentielle de ce dimanche 24 février 2019.



En tournée à Dakar, Me Madické Niang a effectué une visite à Rufisque, Sandaga, Sicap et Grand Yoff. Dans son discours, il a soutenu que Khalifa Sall est victime de l’instrumentalisation de la justice.



«Je suis un homme épris de justice. Je n’aime pas ceux qui utilisent la justice pour détruire leurs adversaires. Ils ne sont pas courageux. Si Macky Sall était dangereux, il aurait dû affronter Khalifa. Mais, il l’a éliminé par la justice. Je vais le rétablir dans ses droits », a dit Me Madické Niang à la population de Grand Yoff.

Il révèle que lors de son tête-tête avec le leader de Taxawu Senegaal à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss, avec Khalifa Sal, il lui avait promis que sa « première décision sera de le libérer ».