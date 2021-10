​ Mairie de Dakar : "la candidature de Soham Wardini n'est pas forclose", selon son camp

Les conseillers municipaux de la ville de Dakar et membres de Taxawu Dakar soutiennent le maire Soham Wardini. Une motion de soutien affichée moins de 48 heures après la déclaration de la frange en faveur de Barthélemy Dias. Les membres de Taxawu Dakar ont clarifié que Taxawu Sénégal en tant qu’organisation politique n’a pas encore déposé de candidature au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Selon eux, "Toute autre information est erronée". Ils précisent que "Soham Wardini est belle et bien candidate au sein de Yewwi Askan Wi." Sa candidature n'est pas forclose", selon son camp.





« Nous, membres de Taxawu Dakar et Taxawu Sénégal, les conseillers municipaux et sympatisants, nous réaffirmons notre soutien total à Mme le maire de la ville de Dakar Soham Wardini. Soutenons la candidature à la candidature de Soham Wardini à la ville de Dakar. Rappelons que conformément à la note circulaire N°001 de la coalition Yewwi Askan Wi les candidatures individuelles ne sont pas recevables. Il est clairement indiqué dans ladite note que les candidatures des parties ou mouvements sont déposées auprès de la commission départementale ou de la commission communale des investitures compétentes. Précisant que Taxawu Sénégal en tant qu’organisation politique n’a pas encore déposé de candidature au sein de la coalition Yewwi Askan Wi… Madame le Maire sachez qu’aujourd’hui, vous avez le soutien de Dakar, du Conseil municipal qui sont ou pas à Taxawu Dakar. Sachez que vous serez notre candidate », a déclaré Amina Diallo de Taxawu Dakar.



Arrivée à 17 h 30, le maire sortant de Dakar n'était pas annoncé, mais, Soham Wardini a tenu à faire acte de présence, sous les applaudissements du public acquis à sa cause. « Je suis dans une coalition et je respecte le processus qui a été mis en place. Ce qu’on avait commencé à faire dans les différentes communes avec les différents candidats, ce qui devait se poursuivre par la ville de Dakar. Donc quand on parle de forclusion, moi, je ne me retrouve pas. Ce que nous sommes en train de faire, c’est pour le bien-être de nos populations. Nous allons vers les élections, mais déjà, l’atmosphère y est polluée. Revenons à la raison. Nous sommes tous des citoyens, nous voulons tous le bien-être des populations, nous voulons le développement de notre pays. Mettons-nous ensemble, dans une concurrence saine, et le meilleur gagnera au profit des populations », a déclaré Soham Wardini.



Des conseillers municipaux, comme Nafissatou Wade et Fatou Kine Niang, représentent des femmes leaders, ont été présentes à la rencontre qui s’est tenue à la Mairie de Dakar ce mercredi.