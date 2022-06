​ Manque d’eau potable à l’UGB : assoiffés, les étudiants menacent de durcir le ton

Les étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) dans tous leurs états. Ils disent rester un mois sans eau potable. Assoiffés, ces étudiants réclament des solutions et menacent de durcir le ton.



« Si nous tous, on partait dans les maisons des autorités, nous verrons que dans leurs maisons-là, il y a de l’eau. Donc il faut respecter l’étudiant. Dans les jours à venir si cette situation ne se décante pas, nous prendrons toutes nos responsabilités et toute l’opinion nationale et internationale sera avertie par rapport à toutes les situations qui se passeront à l’université, car trop, c’est trop », martèle Abdou Gueye leur porte-parole.



Mieux ajoute l’étudiant : « Nous sommes restés un mois sans eau, sans électricité. Dans toutes les toilettes, il y a un problème d’assainissement. Même l’espace vert est en train de se dégrader. Et ça, c’est un problème. Ce sont des choses qui ne doivent pas exister dans une université du 21e siècle. C’est parce que nous sommes dans une université de l’excellence et qui parle de l’excellence parle d’une université au service du développement ».



Toutefois, ces étudiants appellent l’autorité à prendre ses responsabilités et l’invitent à régler cette situation dans les jours à venir. Par contre, disent-ils : « Si la situation ne se règle pas, il y aura beaucoup de prêts au niveau de l’UGB et les autorités seront les principales responsables de ce qui adviendra », livre Walf radio.