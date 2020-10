​ Matam: Thierno Alassane Sall s'est rendu à Ounaré pour apporter son soutien aux populations "spoliées"

Thierno Alassane Sall s’insurge contre le traitement infligé aux populations d'Ounaré dans la région de Matam, qui manifestaient contre une présumée spoliation foncière. En visite au Fouta, le leader de "La République des Valeurs" dénonce la situation dans cette localité, et exige un dédommagement pour les habitants.



« Les forces de sécurité sont venues cueillir des gens dans leurs domiciles, même des femmes semble-t-il, ont été trouvé dans leurs toilettes et transportées à Matam pour être traduites en justice. Il a fallu des interventions. Et ces populations ne faisaient que réclamer leur dû. Leurs terres ont leur été arrachées dans des conditions nébuleuses. Il n’y pas eu de délibération. Si ces populations avaient été consentantes, si elles avaient reçu la juste rétribution, on n’en parlerait pas aujourd’hui », a déclaré Thierno Alassane Sall.



Mieux, ajoute l’ancien ministre de l'Energie sur les ondes de Walf Fm : « Cette situation rend la vie difficile aux populations, leur source de vie leur a été arrachée. Et tout ça, dans le 21e siècle où on parle de patrie avant le parti. Ou on parle de gestion sobre et vertueuse. C’est tout à fait inadmissible ».