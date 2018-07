​ Mbour : les commerçants menacent de ne plus payer la taxe municipale.

Les commerçants du grand marché de Mbour menacent de fermer boutique et de ne plus payer la taxe municipale. Ce, pour fustiger les difficultés liées à l’accès au marché et l’insalubrité qui y règne. Ils dénoncent le mutisme des autorités locales et administratives.



« Les commerçants sont touchés au plus profond d’eux même. Parce que nous avons d’énormes problèmes pour écouler nos marchandises comme il le fallait. Si plaît à Dieu, nous n’exclurons pas d’aller en grève. Nous allons fermer toutes les structures commerciales de la ville et de ne plus s’acquitter de la taxe municipale », tonne leur porte-parole.



Revenant sur les raisons de leur menace, il explique : « Depuis quelque temps, on arrive plus à travailler. Depuis que la mairie a commencé à réhabiliter leurs routes, la société à barré toutes les routes qui mènent vers les magasins. Les camions ne peuvent plus y accéder. Maintenant nous payons un double déchargement. Les clients ont du mal à accéder aux magasins. Ce que nous dénonçons, c’est le manque de respect des autorités. Comment peut-on barrer 8 voire 9 routes qui mènent vers le Grand marché. Avec l’arrivée de l’hivernage, vous voyez les eaux stagnantes un peu partout ».



Les autorités municipales, quant à elles, disent qu’elles ne peuvent pas entamer des travaux sans causer des dommages, livre Walf radio.