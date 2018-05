​ Meilleures universités africaines : le Sénégal out du Top 10

Le nouveau classement des dix (10) meilleures universités d’Afrique a été publié mercredi 16 mai par le site Bourseetude.org. En effet, les universités sud-africaines occupent huit (8) places sur dix (10), dont les sept (7) premières places et la dixième (10) place.



Deux (2) universités égyptiennes sont venues troubler le règne des universités sud-africaines. Il s’agit des universités Ain Sham et Alexandrie, respectivement 8ième et 9ieme au classement.



Le site Bourseetude.org. précise qu'il s'est basé sur le classement des 800 meilleures universités du monde (Shanghai 2017).



Aucune trace d'une université sénégalaise.