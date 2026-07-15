​ Mercato : Everton mise sur Pape Gueye pour succéder à Idrissa Gana Gueye

Selon le site « FootballPlace », Everton a trouvé un accord de principe pour le recrutement du milieu sénégalais Pape Gueye.



Le transfert, évalué à « 28 millions de livres sterling » au total, comprend une base de « 24 millions de livres sterling » complétée par « 4 millions de livres sterling de bonus », ces derniers étant en partie conditionnés à une qualification pour la Ligue des champions.



Le club de Liverpool, qui a « devancé une concurrence importante » incluant Manchester United et Brighton, mise sur le joueur de 27 ans pour remodeler son entrejeu.

L’objectif : « Gueye devrait combler le vide laissé par Idrissa Gana Gueye », apportant « le physique, l'intensité de jeu et l'expérience » nécessaires à l'équipe dirigée par David Moyes.



Toutefois, ce dossier n'est pas encore bouclé.



Le média précise que, malgré l'entente entre les clubs, « les conditions personnelles restent à négocier » et le joueur doit encore se soumettre à « une visite médicale » avant que le transfert ne puisse être officiellement entériné. À ce stade, il s'agit donc d'un « accord de principe et non comme une signature définitive ».