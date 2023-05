​ Mouvement d’humeur à la Sonatel : les travailleurs revendiquent un partage juste et équitable des fruits de la croissance de l’entreprise

Journée morte ce vendredi à la Sonatel. L'intersyndicale de la boite revendiquent un partage juste et une distribution équitable des fruits de la croissance de l’entreprise au bénéfice des clients et du personnel.



« Nous commençons notre mouvement suite à des revendications qui ont été faites au niveau de l’entreprise. La présence négative, nous l’avons manifestée en un arrêt de travail de 8 h à 11 h. Il s’agit d’un premier état dans notre lutte et légalement, nous sommes en mouvement ce que nous revendiquons une juste répartition du fruit et de la richesse de l’entreprise », a déclaré leur port parole Marie Balekoune.



Mieux note Mme Marie Balekoune : « Nous pensons qu’aujourd’hui la direction générale favorise plutôt des actionnaires au détriment d’autres parties prenantes que sont les travailleurs, les clients et c'est ce que nous sommes en train de fustiger. La sonatel aujourd’hui, ce sont des travailleurs qui se battent à travers le Sénégal et les autres filiales. Plusieurs plans d’action vont être mis en place et nous irons crescendo », promet -elle au micro de walf radio.