​« N’eut été les artistes, je dirais que Macky Sall ne serait jamais Président », selon le rappeur Simon Kouka

Les acteurs culturels au Sénégal, ont haussé le ton, après les nouvelles mesures restrictives qui impactent leurs activités. Ces artistes musiciens ont tenu un sit-in ce mercredi, à la place de na Nation, ex Obélisque pour protester et exiger des autorités étatiques de rendre aux artistes leur dignité. Car disent-ils, si aujourd’hui Macky Sall est président, c’est d’une part due aux artistes.



Prenant la parole, le leader de Setsima Groupe, Aliou Mbaye Nder, a déclaré : « Nous vivons une situation très difficile en tant que père de famille. Il y a des gens qui sont expulsées de leur maison faute de non-paiement de loyer. Ils doivent prendre le temps de nous écouter. Quand on est venu ici, on n’a trouvé aucun homme de loi. Et pourtant, il y en avait. Hier (mardi) soir, c’était barricadé. Je pense que c’est par rapport à un respect à notre égard. Il est important de le signaler, le président de la République avait fait un geste très noble en vers nous que je salue. Je ne dirais pas que ce n’est pas suffisant, mais après le partage, on avait 126 000 F CFA par musicien. Et c’était depuis 7 mois. Ce que nous demandons, c'est qu’ils nous laissent travailler. Nous pouvons faire des spectacles en respectant les gestes barrières. Nous sommes des personnes assez responsables », a soutenu l’artiste.



Le rappeur Simon Kouka quant à lui, est d'avis que les artistes ont la possibilité d’encadrer les soirées. « Les chauffeurs de bus sont en train de travailler. Regardez les tatas, ils sont remplis et bondés. Les soirées ne sont pas comme ça. Les artistes ont la possibilité d’encadrer les soirées. Qu’on leur donne la possibilité ».



Poursuivant, Kouka de pester : « C’est comme si c’est à causse des artistes que les cas de coronavirus sont en train d’augmenter. Non. C’est irrespectueux en vers ce secteur. Les artistes étaient les premiers à faire face au combat de la Covid-19, à faire les sensibilisations. N’eut été les artistes, j’allais dire que Macky Sall ne serait jamais Président. Donc le message que je lance, c’est de rendre la dignité aux artistes ».



Le rappeur Xuman abonde dans le même sens. Selon lui, il est plus facile de respecter les gestes barrière dans les salles qu’en-dehors des salles de spectacle. L’importance pour lui, c’est que le ministre de tutelle les protège. « Nous allons échanger avec notre ministre de tutelle, pour qu’il transmet notre message au président de la République. Nous voulons travailler par tous les moyens », a lancé l’artiste.