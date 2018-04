​ Naomi Campbell pour une version africaine de Vogue

Après la version arabe de Vogue, Naomi Campbell souhaite voir une version africaine de la "bible de la mode" pour aider à mettre en évidence la contribution du continent à l'industrie de la mode.



Il faut un Vogue Afrique. Il y a un Vogue arabe. La logique normale veut que Vogue Afrique suive. L'Afrique n'a jamais eu l'opportunité de faire valoir sa contribution à la mode et de voir ses tissus et ses produits acceptés au niveau mondial. La mannequin est à Lagos depuis jeudi pour assister à Arise Fashion Week.



Conde Nas, l'éditeur des 23 versions de Vogue n'a pas encore réagi.



Cette proposition n'a pas fait l'unanimité sur Twitter où des utilisateurs la mettent en doute.