​ Ndiaganiao : les populations du village de Guitir dans la rue pour réclamer de l’électricité

Les populations du village de Guitir ont battu le macadam pour réclamer l’électrification de leur localité. « Le défaut d’électrification entraîne un retard aux proportions démesurées. Les pensionnaires de notre collège d’enseignement moyen, Principal, Professeurs, élèves et surveillants, travaillent dans une aveuglante absence de lumière. Les ressources numériques restent inaccessibles. Les photocopies et correspondances par courriel, sont également impossibles. Les téléphones et ordinateurs, ne peuvent être chargés. Nos produits alimentaires périssent par défaut d’énergie », martèle leur porte-parole.



Les populations exigent également l’alimentation en eau de qualité, et en quantité, de leur village. « Il y a des quartiers où les femmes font 2 km à la recherche du liquide précieux. Sans eau, nous ne pouvons pas avoir un cadre de vie propre, et sans eau également, nous ne sommes pas en sécurité. L’impraticabilité de la route Ndiaga Niaou Guitir enclave notre localité. Le bitumage de cet axe, long de 14 km est plus que jamais une urgence. Nous voudrions à juste titre, que notre Case de santé soit érigé en poste de Santé », note le porte-parole des villageois au micro de Walf radio.