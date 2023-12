​ Nigeria: le président dévoile une proposition de budget pour 2024 très critiquée par l’opposition

Le président du Nigeria a présenté le 29 novembre 2023 sa proposition de budget pour l'année 2024 devant le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce budget, chiffré à près de 32 milliards d'euros devrait être adopté sans encombre dans les prochaines semaines, mais il est très critiqué par l'opposition.Devant les sénateurs et les députés, Bola Tinubu a repris son slogan de campagne pour présenter un budget de « l'espoir renouvelé ». Une notion « inventée, infondée et trompeuse », selon l'opposition, qui dénonce un budget « dépourvu de mesures concrètes » pour encourager la création d'emplois ou relancer la production manufacturière ou agricole au Nigeria.Le Parti démocratique populaire (PDP) estime que le budget 2024 est « rempli de chiffres gonflés (...) et de fausses statistiques » et qu'il est « conçu pour asphyxier un peu plus les Nigérians ».Le taux de change de référence de 750 nairas – la devise nigériane – pour 1 dollar US est, par exemple, très éloigné de la réalité du marché, puisque la devise nigériane s'échange actuellement plutôt à 1 100 nairas contre 1 dollar sur le marché parallèle des changes.L'économiste Cheta Nwanze, du cabinet SBM Intelligence, dénonce aussi les projections concernant la production pétrolière du Nigeria pour l'année à venir. Dans sa présentation, Bola Tinubu s'est basé sur une production de 1,78 million de barils par jour, avec un prix de référence fixé un peu en-dessous de 78 dollars le baril, tout juste en ligne avec les prix actuels du marché. Sa marge de manœuvre budgétaire sera donc très réduite.La veille de la présentation de son budget, le chef de l'État nigérian a demandé au Sénat d'autoriser un nouvel emprunt.