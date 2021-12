​« Nous n’attendons pas ce qui est arrivé à la Poste, à Lonas, nous arrive nous », Abdoul Maliky Bousso

Le collectif des adhérents de la Mutuelle de Santé des Agents de l'État (MSAE) ont organisé une conférence de presse, ce mercredi pour dénoncer l'illégalité en cours actuellement dans la gouvernance de la mutuelle, prendre les mesures de sauvegarde empêchant la dilapidation des ressources mobilisées par les adhérents pour la protection sanitaire de leurs familles. Selon lui, les autorités laissent des situations pourrir. Il soutient qu’ils évitent ce qui est arrivé à la Poste, et à Lonas leur arrive.



« Il se trouve que dans la nuit, le Préfet de Dakar a instruit le commissaire de police de la Médina de lui signifier de l'interdiction de la tenue de ce sit-in. Notification nous a été faite ce matin de l'impossibilité de tenir le sit-in pour pouvoir porter à l'attention de l'opinion la gouvernance exécrable dans laquelle la mutuelle de santé est en train de vivre. Cette gouvernance désastreuse est du fait du bureau exécutif dont le mandat est échu depuis mai 2019, qui par forfaiture n'a pas voulu aller à des renouvellements que les textes permettent qui se caractérisent par une boulimie foncière qui ne dit pas son nom et une gouvernance financière qui met en danger les finances de la mutuelle. Tout cela devait être dénoncé au niveau de cette assemblée générale pour permettre de reconstruire les fondamentaux de la mutuelle », a déclaré Abdoul Maliky Bousso membre du collectif dudit collectif.



Poursuivant sa réaction, il soutient que leur combat va se poursuivre bien que le préfet a interdit ce sit-in. « Et les plus hautes autorités : le président de la République son ministre en charge du secteur, le ministre chargé du développement communautaire et de l’équité territorial social Samba Ndiobène Ka, a été informé des difficultés de la mutuelle, jusqu'à présent par inertie ou par incompétence, des solutions appropriés n’ont pas trouvé. Le sit-in était l’occasion de prendre en mesure cela. Le préfet à interdit ce sit-in, et nous allons nous organiser autrement. Faire en sorte que dans toute l’étendu du territoire, toutes les sections de la MSAE procèdent à des pétitions pour demander à ce que des mesures de sauvegardes soit prises, un comité provisoire de gestion soit mis en place et qu'une assemblée générale statutaire se tiennent. A défaut de cela, une marche générale sera envisagée au niveau de Dakar avec la participation de toutes les sections », a-t-il martelé.



Interpelé sur la boulimie foncière, M. Bosso de dénoncer. « Nous avons constaté à travers un rapport d’audite, que ce bureau exécutif entre 2016 et 2019 a procédé à des achats de terrains extraordinaires. Et on n’a trouvé aucune trace de prise de position réelle de ces exactions foncière. Certaines exactions foncières ont fait l’objet de délibération de terrain à usage agricole qu’ils ont acquis à hauteur de 300 millions de F CFA. Babacar Ngom et son bureau exécutif sortant sont les instigateurs. Ils ont pris la décision de porter la construction du siège de R+2 à R+6. Soi un surcout de plus de 580 millions de F CFA. Les autorités laissent des situations pourrir. Nous n’attendons pas ce qui est arrivé à la Poste, à Lonas, nous arrive nous. Parce que se sont nos ressources. Ce sont des ressources des adhérents qui réunissent péniblement 2 milliards de F CFA de prise en charge de la santé de leur famille. Et ça, nous sommes prêts à y perdre notre vie », dit-il.