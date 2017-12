​ Nouvelle purge dans des institutions publiques en Turquie: 2.700 personnes renvoyées

La Turquie a ordonné dimanche le limogeage de plus de 2.700 personnes travaillant dans des institutions publiques en raison de prétendus liens avec des organisations "terroristes", nouvelle vague de purges depuis le coup d'Etat avorté de 2016.



Un total de 2.756 personnes ont été renvoyées de leurs postes au sein de différents corps publics, incluant les ministères de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Défense, selon un décret publié au journal officiel.



Parmi les personnes renvoyées dimanche figurent notamment 637 militaires et 105 universitaires. Le décret stipule que ceux qui ont été visés sont soit membres, soit en lien avec des organisations "terroristes" ou des structures agissant contre la sécurité nationale. Il ordonne également la fermeture de 17 institutions à travers le pays, dont deux journaux et sept associations.



Un second décret publié dimanche prévoit que les suspects accusés d'avoir agi contre l'ordre constitutionnel devront comparaître devant les tribunaux en uniforme unicolore, marron ou gris. Ce décret entrera en vigueur dans un mois et s'appliquera seulement aux hommes.