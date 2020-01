​ Ouest Foire : les habitants s’opposent à la construction de bâtiment dans leur jardin public

Les habitants de la Cité Hadar2 d'Ouest Foire s’opposent à la construction de bâtiment dans leur jardin public. Ils déplorent en outre l’insécurité créée par ce chantier, et pointe du doigt un frère de la première dame.



« Ce jardin public nous appartient. Nous ne laisserons personne y construire quelque chose. Si on leur demande, ils disent que c’est Adama Faye, le frère de Marieme Faye Sall, la Première dame qui les a amenés ici », explique leur porte-parole.



Ces habitants déplorent l’insécurité à laquelle ils sont confrontés. « C’est l’insécurité totale ici. On ne peut même pas sortir de nos maisons de peur d’être menacé. Nous lançons un appel au président de la République, à la Première Dame à résoudre ce problème», a-t-elle déclaré.



Les populations de ladite cité d’Ouest Foire se disent près à tout pour conserver leur espace vert, livre Walf radio.