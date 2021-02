​«Ousmane Sonko est allé rendre visite à un militant blessé dans un état critique », selon son chef de protocole

Ousmane Sonko est sorti de sa maison ce mercredi pour la première fois depuis les échauffourées de lundi entre ses militants et les forces de l’ordre. Son chef de protocole, Djiby Gueye Ndiaye révèle que le patron du Pastef était sorti comme tout citoyen qui à le droit de sortir, est allé rendre visite à un de ses militants qui se trouvait dans un état critique, après avoir été blessé par balle. Le militant en question est pris en charge à l’Hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff.



«Le président Ousmane Sonko est sorti comme tout citoyen qui a le droit de sortir. Il est allé rendre visite à un des militants blessés. L’engagement de ces militants à son endroit l’autorise à se rendre au chevet de ces derniers. De surcroit un blessé par balle, qui était dans un état très critique. Le président Sonko s’est rendu à l’hôpital de grand Yoff. Il a pu échanger avec le malade dont l’état de santé est stable. Le gosse lui a montré un engagement et une détermination sans faille. Le personnel médical a extrait la balle. Et dans les jours à venir il sera libéré », a déclaré Djiby Guèye Ndiaye, le chargé de protocole de Sonko