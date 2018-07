​ Pape Diop fait volte-face: «la loi sur le parrainage est un mal nécessaire »

Le Président Macky Sall a un peu aidé l’opposition et le vote de la loi sur le parrainage va régler le problème. C’est la conviction du leader de Bokk Guis-Guis, Pape Diop, qui dans un entretien avec l’Observateur, a déclaré que cette nouvelle condition pour l’élection présidentielle de 2019, «est un mal nécessaire».



«Nous allons peut-être vers 4 à 5 candidatures. Ce qui nous permettra de mettre en place des rassemblements pour faire face à la Présidentielle. Mais organiser une bonne élection, c’est aussi un devoir. Donc, la loi sur le parrainage est un mal nécessaire», avance Pape Diop.



«Macky Sall ne changera pas, il pense qu’on gouverne par la force»

«Macky Sall pense que c’est la force qui gouverne, alors que c’est par les idées qu’on gère un pays. Mais malheureusement, c’est ça, Macky Sall ne changera pas. Il ne connait pas le dialogue ni la concertation. Il fait du saupoudrage avec sa journée de concertation sur le pétrole pour montrer à l’opinion internationale qu’il est un homme de dialogue.



Candidature ou coalition pour l'élection présidentielle de 2019? Pape Diop répond:

«Présentement, il y a beaucoup de partis et mouvements avec qui nous discutons et qui souhaitent faire une coalition avec moi. C’est pourquoi forcément, j’irai dans une coalition, parce qu’aujourd’hui, j’ai au moins une vingtaine de formations qui sont disposées à aller en coalition avec nous».



Toutefois, Pape Diop de préciser que : «Si tous les libéraux se réunissent et réfléchissent sur une candidature unique, nous sommes d’accord. Mais, souligne-t-il, je ne dis pas que si le Président Abdoulaye Wade désigne un candidat, je me range derrière lui».