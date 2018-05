​ Pikine : des maisons situées près l’arène nationale détruites

Les autorités de Pikine sont passés à l’acte. Accompagné d’une forte délégation, le préfet de Pikine, Pape Demba Diallo, a procédé à la destruction des maisons situées aux alentours de l’arène nationale comme «il a été prévu».



Toutefois, un consensus a été trouvé entre l’Etat et les personnes concernées. «Ça été long mais avec l’appui des uns et des autres, notamment la bonne volonté des autorités de l’Etat, on est arrivé à un compromis. Sur les 97 maisons impactées qui devaient être détruites après un commun accord avec l’entreprise chinoise, du ministre des Sports et des autorités locales, 13 maisons seulement ont été impactées », a expliqué le préfet de Pikine à nos confrères de Sud fm.



Pape Demba Diallo de poursuivre : « sur ces 13 maisons impactées, 4 seulement ont été habitées, les 9 autres étaient sur des niveaux de constructions divers».



«Avec l’appui de l’Etat à ces populations impactées, des fonds ont été dégagés. Et, tous les impactés ont déjà reçu leur part », a-t-il conclut.