​ Pikine : les retraités très en colère contre l’IPRES et Postes Finances

À Pikine, les retraités haussent le ton. Ils s’insurgent contre les tracasseries notées au niveau des services de Postes Finances pour percevoir leur pension de retraite. Dans le désarroi, ces séniors accusent la direction et le conseil d’administration de l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES).



« Depuis un certain temps, les allocataires de l’Ipres ont d’énormes difficultés pour percevoir leur pansions. Cela est dû à plusieurs raisons. D’abord, ceux qui ont des comptes au niveau des Postes Finances ont des difficultés pour percevoir leurs pensions. De plus, il s’y ajoute que les fonds sont pratiquement indisponibles au niveau des Postes Finances », explique Arouna Thiam leur porte-parole.



Mieux, lance-t-il au micro de Walf radio : « Nous lançons un appel à l’Etat du Sénégal afin que nous puissions rentrer dans nos fonds au plus tard le 15 de chaque mois. Nous exigeons à ce que cette situation cesse une bonne fois pour toute. Que l’Etat apporte des solutions fiables ».