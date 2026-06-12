​ Plus de 2 millions de m² sécurisés : Le bilan encourageant du déminage en Casamance

Le Centre national d’action anti-mines au Sénégal (Cnams) a relancé, jeudi 11 juin, les opérations de « déminage humanitaire » en Casamance.



Cette initiative vise à sécuriser des terres pour favoriser le retour des populations et à d’atteinte de l’objectif fixé à l’horizon 2031 dans le cadre de la Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel.



Selon le Directeur du Cnams, « chaque mètre carré débarrassé des engins explosifs est une opportunité pour le développement du territoire », soulignant ainsi l'importance cruciale de cette opération pour la relance socio-économique de la région.



Malgré cet élan il dresse un constat lucide face aux défis sécuritaires et au manque de ressources qui freinent encore les interventions et appelle à une « mobilisation accrue » et à un « financement durable » pour garantir des opérations de qualité.



L'État a rappelé l'engagement du Sénégal à atteindre les objectifs de la Convention d’Ottawa d’ici 2030 sur l’interdiction des mines antipersonnel .



En décembre 2025 l e Centre avait donné le bilan provisoire des opérations, présenté lors d’une visite. Le résultat fait état de « 2 221 073 m² de superficie » déminés et de « 527 engins explosifs » détruits. Il précise également que l’État a mené des actions d’éducation au risque dans « 296 localités », sensibilisant ainsi plus de « 52 000 personnes » face aux dangers persistants dans cette zone du pays.



Lors du débat général de la 4e commission de l’Assemblée Générale des nations unies sur l’assistance à la lutte antimines, en 2025, la délégation du Sénégal a soutenu que le pays poursuit le déminage humanitaire visant la dépollution de ses zones contaminées.



« Sur l’objectif d’environ 300.000 hectares, 240.000 hectares de terres ont été traités, soit un taux d’exécution de 80 % », grâce à l’appui du Fonds Inde-ONU pour la coopération Sud Sud, le Japon et l’Union Européenne.



Selon Handicap International, (HI) les activités de déminage et d’appui au retour des habitants participent à un enjeu bien plus large : relancer la vie rurale, sécuriser l’accès aux terres, soutenir l’agriculture, restaurer les services essentiels et éviter que les tensions latentes ne resurgissent.



Le Chef de l’Etat a initié un « Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), afin d’accompagner le retour des populations déplacées et de soutenir le processus de paix en Casamance.