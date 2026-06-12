​ Plus de 2 millions de m² sécurisés : Le bilan encourageant du déminage en Casamance

Le Centre national d’action anti-mines au Sénégal (Cnams) a relancé, jeudi 11 juin, les opérations de « déminage humanitaire » en Casamance.
Cette initiative vise à sécuriser des terres pour favoriser le retour des populations et à d’atteinte de l’objectif fixé à l’horizon 2031 dans le cadre de la Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel.
Selon le Directeur du Cnams, « chaque mètre carré débarrassé des engins explosifs est une opportunité pour le développement du territoire », soulignant ainsi l'importance cruciale de cette opération pour la relance socio-économique de la région.
Malgré cet élan il dresse un constat lucide face aux défis sécuritaires et au manque de ressources qui freinent encore les interventions et appelle à une « mobilisation accrue » et à un « financement durable » pour garantir des opérations de qualité.
L'État a rappelé l'engagement du Sénégal à atteindre les objectifs de la Convention d’Ottawa d’ici 2030 sur l’interdiction des mines antipersonnel.
En décembre 2025 le Centre avait donné le bilan provisoire des opérations, présenté lors d’une visite. Le résultat fait état de « 2 221 073 m² de superficie » déminés et de « 527 engins explosifs » détruits. Il précise également que l’État a mené des actions d’éducation au risque dans « 296 localités », sensibilisant ainsi plus de « 52 000 personnes » face aux dangers persistants dans cette zone du pays.
Lors du débat général de la 4e commission de l’Assemblée Générale des nations unies sur l’assistance à la lutte antimines, en 2025, la délégation du Sénégal a soutenu que le pays poursuit le déminage humanitaire visant la dépollution de ses zones contaminées.
« Sur l’objectif d’environ 300.000 hectares, 240.000 hectares de terres ont été traités, soit un taux d’exécution de 80 % », grâce à l’appui du Fonds Inde-ONU pour la coopération Sud Sud, le Japon et l’Union Européenne.
Selon Handicap International, (HI) les activités de déminage et d’appui au retour des habitants participent à un enjeu bien plus large : relancer la vie rurale, sécuriser l’accès aux terres, soutenir l’agriculture, restaurer les services essentiels et éviter que les tensions latentes ne resurgissent.
Le Chef de l’Etat a initié un « Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), afin d’accompagner le retour des populations déplacées et de soutenir le processus de paix en Casamance.
Cette initiative vise à sécuriser des terres pour favoriser le retour des populations et à d’atteinte de l’objectif fixé à l’horizon 2031 dans le cadre de la Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel.
Selon le Directeur du Cnams, « chaque mètre carré débarrassé des engins explosifs est une opportunité pour le développement du territoire », soulignant ainsi l'importance cruciale de cette opération pour la relance socio-économique de la région.
Malgré cet élan il dresse un constat lucide face aux défis sécuritaires et au manque de ressources qui freinent encore les interventions et appelle à une « mobilisation accrue » et à un « financement durable » pour garantir des opérations de qualité.
L'État a rappelé l'engagement du Sénégal à atteindre les objectifs de la Convention d’Ottawa d’ici 2030 sur l’interdiction des mines antipersonnel.
En décembre 2025 le Centre avait donné le bilan provisoire des opérations, présenté lors d’une visite. Le résultat fait état de « 2 221 073 m² de superficie » déminés et de « 527 engins explosifs » détruits. Il précise également que l’État a mené des actions d’éducation au risque dans « 296 localités », sensibilisant ainsi plus de « 52 000 personnes » face aux dangers persistants dans cette zone du pays.
Lors du débat général de la 4e commission de l’Assemblée Générale des nations unies sur l’assistance à la lutte antimines, en 2025, la délégation du Sénégal a soutenu que le pays poursuit le déminage humanitaire visant la dépollution de ses zones contaminées.
« Sur l’objectif d’environ 300.000 hectares, 240.000 hectares de terres ont été traités, soit un taux d’exécution de 80 % », grâce à l’appui du Fonds Inde-ONU pour la coopération Sud Sud, le Japon et l’Union Européenne.
Selon Handicap International, (HI) les activités de déminage et d’appui au retour des habitants participent à un enjeu bien plus large : relancer la vie rurale, sécuriser l’accès aux terres, soutenir l’agriculture, restaurer les services essentiels et éviter que les tensions latentes ne resurgissent.
Le Chef de l’Etat a initié un « Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), afin d’accompagner le retour des populations déplacées et de soutenir le processus de paix en Casamance.
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