​ Plus de 6000 bêtes mortes au Ranch de Dolly : Aminata Mbengue Ndiaye minimise

Plus de 6000 bêtes mortes ont été déclarées par les éleveurs suite à la forte pluie, accompagnée de vent, qui s’est abattue mercredi dernier sur l'ensemble du territoire sénégalais.



«Le rapport qui a été fats nous a présenté 6358 cas d’ovins qui sont morts, quelques 5 caprins parce qu'ils sont beaucoup plus résistants et 58 bovins. Lorsque nous sommes venus sur le terrain, nous avons pu faire les constats avec la gendarmerie. Et, il y a des prélèvements qui ont été envoyés dans les laboratoires, c’est surtout dans la zone de Kaffrine que les prélèvements ont été faits», a rapporté le ministre de l'élevage, Aminata Mbengue Ndiaye.



Pour l'invité de Rfm de soir, «la région de Matam, Saint-Louis, plus la région Kaffrine ont été touchées. Mais vraiment ce qu’on nous avait donné comme situation au début, c’est différent de ce que nous avons trouvé sur le terrain».



Elle rassure toutefois que 2500 tonnes d'aliment de bétails seront distribuées aux éleveurs.