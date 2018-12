​«Plus de 97% des cartes d'électeur ont déjà été distribuées », Aly Ngouille Ndiaye

«Plus de 97% des cartes délecteurs ont déjà été distribuées ». C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui annonce l’installation de centres au niveau des commissariats de police pour les rectificatifs à effectuer en cas d'erreur.



«On a ouvert les listes. Tous ceux qui n’ont pas pu s’inscrire sont en train de le faire. Aujourd’hui, on a pu distribuer l’essentiel des cartes d’électeur. Par exemple, pour les cartes de la réforme, plus de 97% sont déjà distribées. Pour les dernières cartes, quand on a fait la situation la dernière fois, nous étions autour de 30% et il reste encore deux (2) mois», a-t-il indiqué lors de sa rencontre avec les autorités administratives sur l'organisation de l'élection présidentiele de 2019 tenue ce lundi à Dakar.



Aly Ngouille Ndiaye de poursuivre : «J’ai instruit la Daf (Direction de l'automatisation des fichiers) de voir avec la police pour qu’on mette des centres dans les différents commissariats pour les rectificatifs à effectuer en cas d’erreur. On a déjà ciblés 7 pour la région de Dakar. Les gens n’ont même plus besoin d’aller à la Daf quand il y aura une erreur sur leur carte d’identité ou d’électeur», rassure-t-il.