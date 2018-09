​ Présidentielle 2019: 8 partis et 7 mouvements citoyens investissent Me Madické Niang

S'il y a quelqu’un qui veut voir Me Madické Niang être candidat à la candidature pour la prochaine présidentielle de 2019 c’est bien la coalition «Kaddu askan wi» qui regroupe en son sein 8 partis et 7 mouvements citoyens. Son coordonnateur, Djibril Diop, estime que l'ancien ministre de la Justice présente le profil idéal pour déboulonner Macky Sall.



«Nous avons choisi un homme de vertu et qui connait l’administration. On va l’imposer pour qu’il soit l’alternance de l’alternance », ont déclaré Djibril Diop et ses camarades.



Joint au téléphone par le journal «Les Echos», le chef de cabinet du président du groupe Liberté et Démocratie, Mafatim Mbaye, de dire à qui veut l’attendre que : "Me Madické Niang est au Pds. Je suis formel", tranche-t-il. "Mieux, il entend y rester. Actuellement, il est à l'écoute de son parti".