​ Procès D-Médias : Bougane et ses ex-employés devant la barre ce mardi

Le patron de D-Media, Bougane Guèye Danny, et trois ex-employés de son groupe seront appelés à la barre du tribunal ce mardi, après un premier renvoi.



En effet, Bougane poursuit ses anciens employés notamment Adja Bitèye, Mamadou Bitèye et Mamadou Awa Ndiaye pour rupture abusive de contrat et non-respect de la clause de non concurrence. Le trio a rejoint la 7 Tv, une nouvelle chaîne lancée par Maïmouna Ndour Faye.

Affaire à suivre...