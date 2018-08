​#ProcesKas : Moussa Taye livre ses vérités crues sur la justice et minimise les menaces de Macky

Le verdict sur le procès en Appel de Khalifa Sall vient de tomber. Le juge Demba Kandji a confirmé le premier jugement et condamné l’édile de Dakar à 5 ans de prison ferme et une amende de 1, 8 milliard de F Cfa. Pour le conseiller-politique, Moussa Taye, «c’est le politique qui a été dite». Il accuse, par ailleurs, le Président Macky Sall, d’être derrière une telle décision.



«J’avais dit avant-hier, que si le droit est dit Khalifa Sall sera libéré et si la politique est dite, il restera en prison. Malheureusement, c’est la politique qui a été dite aujourd’hui», déclare le porte-parole du maire de Dakar.



Joint au téléphone par PressAfrik, Moussa Taye informe d’emblée qu’ils (les khalifistes): «rejettent déjà le verdict de Demba Kandji». Non sans rappeler qu’ils : « continueront à croire que la justice est instrumentalisée par l’Exécutif ».



Toutefois, le bras-droit du candidat du Parti socialiste (Ps) des valeurs avance que : «les avocats de Khalifa vont se concerter pour voir les démarches à prendre». «Nous abandonnerons jamais le combat », lâche-t-il.



Concernant la nouvelle amande qui passe de 5 millions à 1, 8 milliards de F Cfa, Moussa Taye y voit une volonté de vouloir corriger les incohérences du premier jugement. Il est d’avis que cette nouvelle sentence prouve que : «le président de la République a voulu corriger les incohérences du premier jugement».



Le porte-parole de Khalifa Sall de conclure en lançant un message à l’endroit du président de la République, Macky Sall : «je voudrais dire au Président qu’à chaque fois que nous aurons des jugements à porter sur la justice de notre pays, nous le ferons sans ambages».