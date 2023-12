​ RDC: Félix Tshisekedi a suspendu pour trois jours sa campagne électorale

C'est tard dans la soirée que le meeting de Félix Tshisekedi a pris fin. Il était environ 20 h 00, heure locale, quand le candidat achevait son discours dans le vieux stade « Papa Kitemoko » pouvant accueillir environ 14 000 personnes. C'est peu de temps après son départ qu'a eu lieu cet incident malheureux.Selon l'équipe de Félix Tshisekedi, une défaillance dans les mesures de sécurité mises en place par la police aurait provoqué une pression importante sur les sorties du stade. Six personnes sont décédées et au moins dix-huit autres ont été blessées. Certaines sont actuellement soignées dans les hôpitaux locaux.Une première équipe a été envoyée sur place pour aider et identifier les victimes ainsi que leurs familles. Une seconde équipe devrait arriver, ce dimanche 3 décembre, pour poursuivre les efforts d'assistance et de soutien.Pendant ce temps, le candidat Félix Tshisekedi, le candidat, se trouve à Kinshasa. Il reprendra sa campagne électorale mardi 5 décembre, à Lubumbashi.