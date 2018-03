​ RDC : un raid rebelle fait 7 morts

Au moins sept personnes ont été tuées lors d'un raid mené par des rebelles musulmans ougandais dans l'est de la République démocratique du Congo.



Un officiel local a déclaré que l'attaque des Forces démocratiques alliées (ADF) s'est produite samedi soir dans la région de Beni.



Le FAD opère dans l'est du Congo depuis plus de deux décennies.

Les Nations Unies ont accusé ce groupe d'avoir tué quinze Casques bleus tanzaniens en décembre.



Cette attaque a été considérée par les observateurs comme la plus meurtrière contre les troupes de l'ONU depuis près de vingt-cinq ans.