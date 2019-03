​ Rencontre entre les 4 candidats de l'opposition chez Madické Niang: Que préparent Idy et Cie

Que mijotent les quatre (4) candidats malheureux à la Présidentielle du 24 février 2019 à savoir, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Pr El Hadji Issa Sall et Me Madické Niang ? En tout cas, ils se sont rencontrés hier, mercredi 27 mars, chez le domicile de ce dernier.



La rencontre, initiée par Me Madické Niang, avait pour objectif d’échanger sur la situation du pays. En effet, «après avoir apprécié la pertinence de la rencontre, les 4 candidats ont décidé de poursuivre leurs concertations dans les jours à venir», a-t-on appris d’un communiqué qui a sanctionné la rencontre.