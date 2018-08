​ Retard du recensement électoral en Guinée-Bissau

Le recensement des électeurs en vue des élections législatives du 18 novembre prochain n'a pas démarré jeudi comme prévu.



Prévu initialement le 1er août, le recensement des électeurs a été reporté au 23 août. Des difficultés financières et techniques seraient à l'origine de son retard, selon le correspondant de BBC Afrique en Guinée-Bissau.



La commission électorale nationale ne parvient pas à réunir les fonds nécessaires, ni à trouver le matériel qu'il faut pour recenser les électeurs.



Mercredi, plus de 900.000 formulaires sont arrivés de Johannesburg, en Afrique du Sud. Mais 300 kits nécessaires pour recenser les électeurs se trouvent encore à Abuja, au Nigeria.



La tension politique est montée de plusieurs crans depuis la nomination en avril du septième Premier ministre du régime de José Mário Vaz en quatre ans.

Quinze députés frondeurs du PAIGC, le parti au pouvoir, principaux protagonistes de la crise politique ayant abouti à la signature des accords de Conakry, en octobre 2016, ont fondé le Mouvement pour l'alternance démocratique (Madem G15).



Dirigé par Braima Camara, le MADEM G15 menace de former son propre gouvernement au cas où les législatives seraient reportées.



Baciro Djá, un ancien vice-président du PAIGC et ex-Premier ministre de José Mário Vaz, et Fernando Vaz, leader de l'Union patriotique bissau-guinéen (UPG) estiment pour leur part que l'actuel Premier ministre, Aristides Gomes, est incapable de conduire le pays aux élections législatives.



Une dizaine de partis politiques de l'opposition se disent sceptiques en ce qui concerne la possibilité d'organisation ces élections.