​ Richard Toll : le Syndicat national des Travailleurs des Industries Agroalimentaire dénonce l’attitude de la direction de la CSS

Le Syndicat national des Travailleurs des Industries Agroalimentaire affilié à la FGTS, a tenu un sit-in, ce jeudi pour dénoncer l’attitude de la direction de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) qui a envoyé à la retraite plus de 500 employés, alors qu’ils n’ont pas 60 ans. Le syndicat qualifie cette affaire de licenciement déguisé. Il compte saisir le ministre du travail et des organisations professionnelles.



« Nous avons tenu à organiser ce point de presse là, conjointement avec le Syndicat national des travailleurs des industries agroalimentaires. Ce qui s’est passé, c’est tout juste pour dénoncer une forfaiture qui sévit au niveau de la CSS. Parce que dans le cadre des accords entre le gouvernement du Sénégal et les partenaires sociaux, l’âge de la retraite au Sénégal a été porté à 60 ans. Malheureusement, depuis quelque temps, nous constatons un contournement même délibéré de certains employeurs par la complicité de certaines organisations syndicales », a indiqué Moussa Cissokho le secrétaire national adjoint dudit syndicat.



Selon lui, « le gouvernement ne doit pas encourager la signature de ces rapports sectoriels ». Et mieux, précise-t-il, « nous demandons au ministre du Travail de ne pas encourager la signature d’arrêté faisant office de cadeau au patronat. Comme c’est le cas actuellement au niveau de la CSS ».



Parlant de leur plan d’action, M. Cissikho d’indiquer : « Nous avons préconisé de faire une saisine au ministre du Travail. Nous allons saisir le président de la République. Dès demain, nous allons déposer un préavis de grève suivi de sit-in, de marche au niveau de la commune de Richard-Toll. Ce qui se passe actuellement au niveau de la CSS mérite d’être dénoncé ».