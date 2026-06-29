​« Rien ne bougera dans ce pays, rien » : Ousmane Sonko tape du poing sur la table et garantit la stabilité du Sénégal

Face aux agitations médiatiques et politiques qui secouent le pays, le Premier ministre Ousmane Sonko a vigoureusement réaffirmé la solidité des institutions et la préservation de l'ordre public. En s'appuyant sur sa majorité, il assure que le parlement restera le garant absolu de la stabilité nationale.



Le message se veut ferme, intransigeant et rassurant. Dans une déclaration directe adressée au peuple sénégalais, Ousmane Sonko a balayé d'un revers de main les rumeurs de tensions et les spectres de crises souvent relayés dans l'espace public. Pour le chef du gouvernement, la stabilité du Sénégal n'est pas négociable et ne sera en aucun cas ébranlée.



Qualifiant les tensions actuelles de simples « tempêtes dans des verres d'eau », Ousmane Sonko a fustigé l'agitation qui prévaut sur le web et au sein d'une partie de la presse, où certains prédisent des blocages à l'Assemblée nationale ou des risques d'embrasement. « Rien ne bougera dans ce pays, rien, absolument rien », a-t-il martelé avec insistance.



Pour appuyer sa posture, le Président de l’Assemblée nationale a rappelé la légitimité politique sur laquelle repose son action : une formation politique majoritaire, une large popularité et un soutien massif de la jeunesse sénégalaise. Ce bloc est, selon lui, le rempart naturel contre toute tentative de déstabilisation.



Au-delà du discours sécuritaire, le Président de l’Assemblée nationale a insisté sur l'ancrage démocratique du pays et l'impartialité de l'État. Il a rappelé que les décisions officielles et de justice «s’appliqueront à tout le monde» sans exception, excluant ainsi toute forme d'abus de pouvoir.



L'avenir politique et les orientations du Sénégal se décideront exclusivement de manière pacifique et démocratique. Ousmane Sonko a ainsi conclu en affirmant que les citoyens sénégalais se rendront «tranquillement à chaque élection» pour choisir librement leurs dirigeants et exprimer leur souveraineté.