​ Rufisque : les impactés du TER exigent leurs indemnisations

Les impactés du TER revient à la charge. En conclave à Rufisque, ils réclament encore leurs indemnisations ainsi que leur site de recasement.



« Ce que nous réclamons, c’est assez simple. C’est la viabilisation de ce site, respectant les normes internationales tel que les bailleurs ont financé ce projet. Puisque avec 3 milliards, il devait y avoir des espaces de travail, des ateliers des toilettes, des réfectoires, et toutes les commodités qu’il faut. Que ce site soit viable et praticable pour les 480 chefs d’entreprise qui devraient être implantés dans ce site », a déclaré Ibrahima Cissé leur porte-parole.



M. Cissé qui revient à charge, pointe du doigt l’Apix et l’accuse d’avoir empocher 3 milliards des Bailleurs. « La plupart de ces chefs d’entreprise là, ont été déguerpis de force et de manière très sauvage par l’Apix. L’indemnisation fait défaut. Jusqu'à présent, beaucoup d’entre eux n’ont pas été indemnisés. A ce jour l’Apix a empoché 3 milliards de F CFA des bailleurs. Depuis 2017 et rien n’a été fait. Nous les avons toujours interpelé pour savoir où sont passés les fonds. Il y a un détournement. Un vrai scandale qui a semé un désastre total pour les impactés », martèle-t-il.



Mieux, ces impactés au micro de Walf radio, soutiennent que si rien n’est fait, « le train ne roulera pas ».