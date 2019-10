​ Sédhiou : une jeune fille de 15 ans tuée dans un accident, la population manifeste

Un accident est survenu ce jeudi matin à Faoune, département de Bounkiling, région de Sédiou au sud du Sénégal. Un véhicule particulier a dérapé et a violemment heurté une jeune fille à l'arrêt de bus, âgée de seulement 15 ans, a appris PressAfrik d'un témoin. La victime, récemment mariée, qui devrait faire le BFEM (Brevet de fin d'étude moyenne) cette année, a perdu la vie sur le coup.



Selon des témoins à PressAfrik, des canettes bière ont été trouvées dans la voiture, poussant les populations à croire que le conducteur était en état d'ivresse. Très en verve, les populations de la localité qui ont envahi les lieux du drame, ont barré la route et brûlé des pneus, occasionnant un embouteillage montre.



« Nous sommes fatigués. Les véhicules qui passent par cette route tuent nos enfants tous les ans. L’année passée, à la même heure, un enfant a été tué ici et après on dit que c’est la volonté de Dieu. Il faut que ça s’arrête », scandent des femmes qui se sont confiées.