​ Sénégal-FMI : un dialogue de sourds à Washington inquiète les marchés

D'après une enquête de Reuters, le déplacement de la délégation sénégalaise aux réunions de printemps à Washington s'est soldé par une vive inquiétude des marchés financiers.



Alors que Dakar cherche à conclure un nouveau programme avec le FMI, les autorités sont restées quasi invisibles, n'organisant aucun briefing pour les investisseurs. « Les responsables de ce pays d'Afrique de l'Ouest n'ont organisé aucune réunion d'information pour les investisseurs la semaine dernière et étaient largement absents des couloirs de la Banque mondiale, du Fonds et des nombreuses conférences que les gouvernements utilisent habituellement pour présenter leurs projets », ont indiqué à Reuters des participants.



Des représentants du Sénégal ont rencontré la Banque et le Fonds. Cependant, selon Reuters, la seule rencontre destinée aux investisseurs a été une réunion d'information animée par la chef de mission du FMI, Mercedes Vera-Martin, et quelques membres du personnel technique, en présence d'une centaine d'investisseurs, ont indiqué dix sources à Reuters.



La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a salué des « réunions productives », en publiant une photo avec le ministre des Finances, Cheikh Diba, et le ministre de l'Économie, Abdourahmane Sarr. « Cependant, des sources proches des discussions ont indiqué à Reuters que les deux parties restent très éloignées les unes des autres », note Reuters.



Le dialogue entre le Sénégal et le FMI semble aujourd'hui dans l'impasse, les deux parties divergent radicalement sur la trajectoire budgétaire. Tandis que le Fonds prône un ajustement, le gouvernement rejette fermement l'idée d'une restructuration de sa dette.



« Notre principal enseignement des réunions de printemps est que les choses avancent plus lentement que nous ne le pensions auparavant », a déclaré Stuart Culverhouse, économiste en chef chez Tellimer, qui s'est exprimé auprès de Reuters.