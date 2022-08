​ Sénégal : la communauté musulmane célèbre le 10ᵉ jour de mouharram

La communauté musulmane célèbre ce mardi, l’Achoura, ou Tamkharit au Sénégal. Le nom d’un événement religieux en islam, qui a lieu le 10ᵉ jour de mouharram, le premier mois de l'année dans le calendrier musulman.



Il s'agit d'une commémoration très importante. C’est un jour de prières, de jeûne et de festin pour encourager le partage et la solidarité, deux principes phares de la vie sénégalaise.



Les rituels accompagnants Tamkharit sont inspirés du prophète Mohammed. Mais c’est surtout l’occasion du Tadjaboon, un carnaval au cours duquel les petits garçons se déguisent en filles et les filles se déguisent également en garçon.



Ashoura (dixième) dérive du vocable arabe (Ashrat) qui signifie le nombre dix. Cette date marque le dixième jour de l’année hégirienne en référence à l’exil du messager d’Allah, Mouhammad (SWS) de la Mecque vers Yathrib, qui devient dès lors, Madinatoul Mounawwara, (la ville éclairée).