​ Sénégal : les albinos se disent être victimes de discrimination et interpellent les autorités

Les albinos disent vivre d’énormes difficultés au Sénégal. Le Président de l’Association nationale des Albinos parle de discrimination. Mohamed Bamba Diop interpelle les autorités et soutien que les campagnes d’éducation et de sensibilisations peuvent aider à combattre la superstition et la stigmatisation associée à l’albinisme.



« Les personnes atteintes d’albinisme sont confrontées à de multiples formes de discriminations. Dans notre pays. L’Albinisme est encore profondément méconnu socialement, et médicalement. L’apparence physique des personnes atteintes d’albinisme est souvent l’objet de croyance erroné et de mythe influencé par la superstition qui favorise leur marginalisation et leur exclusion sociale. Le droit à la non-discrimination exige des Etats, qu’ils adoptent des stratégies globales pour garantir que les personnes atteintes d’albinisme bénéficient d’une protection égale en vertu de la loi et dans la pratique », a déclaré Mohamed Bamba Diop.



Mieux ajoute le Président de l’Association nationale des Albinos : « La pire expression de la discrimination à Dakar des personnes vivant avec l’albinisme et leur déshumanisation qui jette les bases d’horrible agression physique à l’heure encontre à leur encontre. Certains croient quels sont des êtres magiques ou des fantômes. Ils les utilisent ou même les tuent à fin que leurs parties corps puissent être utilisée par des rituels de sorcellerie. Ces attaques font de nombreuses victimes, et leur famille subit de graves traumatismes. Les personnes atteintes d’albinisme méritent que leur droit, à la vie à la sécurité, soit protégé. Ainsi que le droit de ne pas être soumis à la torture ou au mauvais traitement. Les campagnes d’éducation et de sensibilisations peuvent aider à combattre la superstition et la stigmatisation associée à l’albinisme », dit-il au micro de Walf radio.