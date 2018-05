​ ‘’Si Imam Ndao appartenait à une confrérie, il n’allait jamais être là’’, Me Babacar Ndiaye

Lors de sa plaidoirie Me Babacar Ndiaye a fait savoir que si Imam Ndao appartenait à une confrérie religieuse, il n’allait jamais être au tribunal pour être jugé.



«Si Imam Ndao appartenait à une confrérie religieuse, il n’allait jamais être là. On a vu un chef religieux poursuivi pour des faits de meurtre et il n’a jamais été inquiété », a souligné la robe noire.



Revenant aux chefs d’accusation qui pèsent sur son client, Me Ndiaye a relevé qu’il n’y a aucun acte qu’on peut brandir contre Imam Ndao. «Le parquet s’est basé sur des suppositions. Imam Ndao ne mérite pas cela. Le parquet a requis la condamnation de 30 ans contre Imam Ndao alors qu’il a actuellement 60 ans. C’est une condamnation à une mort civile », a plaidé Me Babacar Ndiaye.