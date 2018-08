​ Soham El Wardini annonce la construction de 2 postes de surveillance aux plages de Bceao et de Ngor

Deux postes de surveillance seront construites au niveau des plages de Bceao et de Ngor. L’annonce a été faite la première adjointe au maire de Dakar, Soham El Wardini qui informe que c’est pour «donner les premiers soins en cas de noyade».



«Nous avons un personnel en permanence de trente (30) maîtres-nageurs. Mais, du mois de mai à décembre, nous renforçons pour la surveillance dans les plages autorisées », confie- Soham El Wardini sur Zik fm. Avant de préciser que les «cas de noyades dont on parle, ce n’est pas dans le département de Dakar mais hors du département».



«Pour nos plages, assure-t-elle, ce qui est sûr, c’est que c’est sécurisé. Il y a toujours des maîtres-nageurs sur place pour aider les gens en difficulté. Il y a aussi des postes de secours qui sont en construction au niveau des plages de la Bceao et de Ngor, ce sont les plages les plus fréquentées».