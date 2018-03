​ Souleymane Teliko : « la justice manque d’indépendance, il y a une mainmise sur son fonctionnement»

Les avocats et professeurs de droit se sont réunis autour d’une table ronde au siège de la Fondation Konrad Adenauer pour faire un diagnostic de la justice sénégalaise. A la sortie de leur réunion, ils ont retenu que la justice manque d’indépendante.



Le Président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums), Souleymane Teliko, a estimé pour sa part que «sur le diagnostic, personne ne peut contester, aujourd’hui, le manque d’indépendance de la justice».



Le magistrat est d’avis que «dans toutes les grandes démocraties aujourd’hui, c’est le Conseil supérieur de la magistrature qui garantit la transparence de la justice. Tout le monde sait que quand l’exécutif a la mainmise sur la carrière d’un magistrat indirectement, il y a une mainmise sur le fonctionnement de la justice».



Souleymane Teliko de souligner que « la justice ne peut pas se rendre dans un climat d’insécurité et d’instabilité». Il a ajouté que garantir l’indépendance c’est garantir la liberté des institutions ».

Et, «Cette justice, a-t-il conclu, est malade et le problème d’indépendance ne se pose plus, parce qu’elle est avérée ».